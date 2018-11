James Osterberg kertoo, miten hänestä tuli Iggy Pop

Gimme Danger

Teemalauantai tarjoaa laajan katsauksen punkin kummisedäksi sanotun Iggy Popin eli James Osterbergin, 71, musiikkiin ja elämään.

Jim Jarmuschin pari vuotta sitten ohjaaman dokumenttielokuva Gimme Danger saa tv-ensi-iltansa Suomessa kello 22.37. Se kertoo The Stooges -yhtyeestä.

Iggy Pop kertoo rauhassa tarinaa itsestään ja bändistä alusta kohti menestystä. Kerrontaa ryyditetään runsaalla kuvituksella. Erilaisia filminpätkiä on paljon, ja sehän sopii televisioon.

Myös muut bändin jäsenet ja mukana olleet henkilöt pääsevät ääneen.

–Minä yleensä ällötin ihmisiä, sanoo Iggy Pop esiintymisistään 1970-luvulla.

Hän esiintyi energisesti ja ilman paitaa jo tuolloin.

Räyhäkkään lavaesiintymisen vastakohta dokumentissa on, kun ryppykasvoinen Iggy istuu eräässä otoksessa puhumassa jalassaan siniset ruudulliset sortsit.

Suomessa Iggy Pop on esiintynyt useasti. Ensimmäisen kerran Helsingissä vuonna 1978. 2000-luvulla hän on keikkailut täällä monta kertaa, muun muassa elokuussa 2016.

Silloin Antti Lähde kirjoitti keikasta Aamulehdessä, että Flow Festivalin 25?000 -päinen yleisö oli kiltisti Iggyn talutushihnassa.

Neljä ohjelmaa illan aikana

Teemalauantai tarjoaa kolme dokumenttia ja palkitun konserttitaltioinnin. Muut illan Iggy Pop -ohjelmat ovat American Valhalla (klo 20.01), Iggy Pop Albert Hallissa (klo 21.20), Gimme Danger (klo 22.37) ja In Praise of Nothing (klo 0.21).

Yle Teema & Fem lauantai 24.11. klo 20.00 alkaen.