Jacques Tatin loistokas komediaklassikko on laajan kuvan ja pienten havaintojen juhlaa

Museokeskus Tiklas avaa Seinäjoen kaupunkihistoriaa esittelevällä näyttelyllä

Mitä on olla seinäjokelainen? Millaisista asioista seinäjokelainen identiteetti koostuu? Kuinka Seinäjoesta on tullut se kaupunki, joka se nykyään on? Nämä kysymykset voivat aiheuttaa yllättävän paljon pään raapimista jopa paljasjalkaiselle seinäjokelaiselle. Lue lisää