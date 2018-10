Jaakko Kuusisto RSO:n iskelmäkonsertista: "Ei siellä ole yhtään kappaletta, josta en pitäisi"

Radion Sinfoniaorkesteri soittaa Nenäpäiväkonsertissa kapellimestari Jaakko Kuusiston johdolla iskelmiä.

Solisteina ovat muun muassa Diandra, Pepe Willberg, Pave Maijanen, Aili Ikonen, Tuure Kilpeläinen ja Rajaton.

Kuultavia kappaleiden joukossa on Liljankukka, Ohikiitävää, Katson autiota hiekkarantaa, En vastaa jos soitat ja Sokeana hetkenä.

Juontajina ovat Piia Pasanen ja Marco Bjuström.

Millaiseksi näet iskelmän ja RSO:n yhdistelmän?

– Ylipäätään suuren orkesterin ja iskelmän tai popin yhdistelmä on toimiva silloin, kun biisissä on riittävästi aineksia niin melodiikan, harmonian kuin rytmin saralla. Kaikkein yksinkertaisin tusinapoppi harvoin saa lisäarvoa orkesterista, mutta suomalaisen iskelmän historiaan mahtuu toki runsaasti todella hienoja sävellyksiä, jotka saavat RSO:n myötä uutta ilmaa siipiensä alle.

Eroaako iskelmämusiikin johtaminen sinfoniakonsertista?

– Iskelmäkonsertin ja sinfoniakonsertiin johtamisessa on melko suuri ero. Esimerkiksi illan konsertissa kokoonpanon keskiössä on rumpali Sami Kuoppamäki, joka on koko suuren yhtyeen pulssi. Myös minun tekemiseni johtajana on tietyltä osin alisteista hänen soitolleen; meidän on vedettävä samaan suuntaan, ja rumpalin sykettä ei saa tarpeettomasti häiritä.

Mikä on lempikappaleesi?

– Näistä on vaikea mainita yhtä, moni herättää paljon ajatuksia ja tunteita. Olen saanut vahvasti vaikuttaa konsertin sisältöön, joten ei siellä yhtään kappaletta ole josta en pitäisi.

Onko vastaan tullut yllätyksiä?

– Ainahan näissä produktioissa yllätyksiä on! Kaikesta on kuitenkin päästy hyvin eteenpäin, eikä isoja ongelmia ole syntynyt. Kaikki osapuolet ovat ilolla antamassa panoksensa hyvään tarkoitukseen.

Onko RSO:n vaikea taipua iskelmämusiikkiin?

– Ei se nykypäivänä hyvälle orkesterille ole vaikeaa. Niin sanottu rytmimusiikki on kuitenkin ammattimuusikoiden elämässä läsnä lähes väistämättä. Suomessakin on tehty jo pitkään hyvää kehitystyötä sinfonisen popin, rockin ja iskelmän saralla.

Mitä uutta tai erilaista sinfoniaorkesteri tuo iskelmiin?

– Haluaisin nostaa tässä sovittajat esiin. Heidän roolinsa on täysin keskeinen siinä, tuoko orkesteri ylipäätään mitään uutta näihin kappaleisiin. Hyvä sovitus nostaa teoksen uudelle tasolle, huono sovitus latistaa. Tämän konsertin sovitukset ovat tunnettujen ja kokeneiden tekijöiden käsialaa, ja olen kiitollinen heille kaikille yhteistyöstä.

RSO Nenäpäiväkonsertti, TV1 klo 19.00