Itsemurhan tehneen Mikon äiti: Sitä ei voi sanoin kuvata, miltä tuntuu saada kuolinviesti puhelimessa

”Men din hund var en pudel, den hette Rin Tin Tin” – Pohjalaislähtöinen Vasas flora och fauna yllättää tulkitsemalla ruotsiksi Leevi and the Leavings -klassikoita

Rannikko-Pohjanmaalta kotoisin oleva Vasas flora och fauna -yhtye on kerännyt paljon huomiota uudella singlellään, joka sisältää kaksi Leevi and the Leavings kappaletta – ruotsiksi tulkittuna. Lue lisää