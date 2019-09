Islanti sai sakkoja esiintyjänsä toukokuisesta protestista Euroviisuissa

Kuvat vievät merelle – Mirva Vittaniemen valokuvanäyttely näyttää meren monet kasvot ja merkityksen

Black Wall Galleryssa voi lähes tuntea meren tuoksun. Missä on Meri -näyttelyynsä Mirva Vittaniemi on koonnut valokuvateoksiaan kymmenen vuoden ajalta. Kamerallaan Vittaniemi on tallentanut meren eri ilmeitä meiltä ja maailmalta: tuossa pikkuaalloilla leikittelevät auringon kultahiput, tuossa taas rantaan osuvat tummanharmaat myrskyaallot. Suolantuoksuista tunnelmaa täydentää lattialle rannaksi tuotu oikea hiekka. Lue lisää