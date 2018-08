Isien ja poikien tarinoita kerrotaan kolmen kerroksen elokuvassa – Yksi isistä on Ryan Gosling

Elokuvat ****

The Place Beyond the Pines

Ryan Gosling ajoi rikollisten keikka-autoa toimintajännärissä Drive. Menopeli vaihtuu moottoripyöräksi ja kaupungin kadut tivolin surmanajajan pallonhäkkyräksi, mutta rikos hönkii yhä lähellä. Hienon Blue Valentine -elokuvan ohjaaja Derek Cianfrance sai kolmen kerroksen elokuvassaan jälleen puhuttelevan otteen elämän valinnoista. Isien ja poikien tarinoihin liittyvät myös muun muassa Eva Mendes ja Bradley Cooper. (USA 2012)

Hero maanantai 13.8. klo 21.00

Robin Hood: Sankarit sukkahousuissa **

Lauantaina Russell Crowe otti haltuun Sherwoodin metsien lainsuojatonta legendaa, joten nyt on sopiva hetki uusia Mel Brooksin parodia hepusta. Vetoapua konkarin väsähtänyt elokuva kaipaakin. Vitsit putoilevat usein turhan todennäköisestä suunnasta. Matsit ovat kyllä reippaita, ja hupaisaa on nähdä Jäitä hattuun -sarjan känkkäränkkä-koomikko Richard Lewis keskiaikaisen kruunupään roolissa. (USA 1993)

TV5 maanantai 13.8. klo 21.00

Blue Jasmine ****

Ensin menee aviomies, sitten rahat ja kohta hermot. Jasminelle, newyorkilaiselle hienostorouvalle, se on kolmen iskun sarja, jonka jälkeen elämä on sirpaleina. Enemmän tai vähemmän tyrmättynä hän hoippuu duunarisiskonsa Gingerin luo San Franciscoon, mutta kuinka uusi elämä aloitetaan? Cate Blanchett loistaa Woody Allenin psykologisen draaman nimiroolissa, ja Sally Hawkins on hänen maanläheinen vastakohtansa. (USA 2013)

Liv maanantai 13.8. klo 21.00