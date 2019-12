Ilta-Sanomat: Anne ”Heinäsirkka” Taskinen on kuollut

Ismo Alanko esiintyy Seinäjoella itsenäisyyspäivänä – ”Rakastan suomen kieltä ja kansaa”

Ismo Alanko on runonlaulaja tässä ajassa. Hän ei koe, että lauluntekijän ja muusikon toimenkuva on paljonkaan muuttunut sen neljän vuosikymmenen saatossa, jotka hän on alalla ollut. Lue lisää