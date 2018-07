Ikä ei rapista Casualtya, Holby Cityn sairaalan tiukka ote pitää edelleen

Casualty ****

Jos ei ole jo koukussa Casualty-sairaalasarjaan, siihen on hyvä mahdollisuus uuden tuotantokauden myötä. En ihmettele yhtään, että sarjasta alkaa TV2:lla jo 23. tuotantokausi.

Ensimmäisessä jaksossa on jännitystä, ihmissuhteita ja tragiikkaa niin koukuttavana kokonaisuutena, että ymmärtää hyvin, miksi juuri tämä sairaalasarja on jatkunut pitkään. Ohjelman kuvaaminen on aloitettu Briteissä vuonna 1986.

Yksi kauden ensimmäisen jakson tarinoista jää niin hirveään kohtaan, että voi jäädä uni tulematta silmään.

Lisämausteen jaksolle antaa mukana pyörivä kuvausryhmä. Etenkin henkilökunnan selvitykset omasta työstään rytmittävät kerrontaa. Pippuristakin makua antavat lääkärien kommentit hoitajista ja ensihoitajista sekä tietysti toisin päin.

Casualty kertoo kuvitteellisen Holbyn kaupungin sairaalan ensiapuosaston arjesta. Sairastapausten lisäksi käsitellään henkilökunnan iloja ja murheita. Niitähän riittää sekä työpaikalla että yksityiselämässä.

Adam (Tristan Gemmill), Tess (Suzanne Packer), Dixie (Jane Hazlegrove) ja monet muut tutut ratkovat uusia ja entisiä pulmiaan.

Sosiaaliset ongelmat ja asukkaiden henkiset vaikeudet ovat läsnä myös sairaalan arjessa. Se lisää todellisuuden tuntua ja antaa ajateltavaa. Vaikka Casualty ei ole totta, se on erittäin uskottavasti rakennettu.

