Heinäkuun Porijazz kiikarissa? Suomen jazzkermaa esiintyy jo tänä iltana Seinäjoella

Jazzin kovaa koti- ja ulkomaalaista kastia voi kuulla tänä iltana Seinäjoella, kun lavalle astuvat Sibis jazzcampin vetäjät. Leirin tunnetusti laadukkaassa opettajakaartissa on tänä vuonna mukana virolaissyntyinen laulajatar Kadi Vija .

Alan arvostetuissa kouluissa, muun muassa Berklee College of Musicissa ja Conservatory van Amsterdamissa opiskelleen Vijan lyyrinen ja persoonallinen tapa käyttää lauluääntä yhtenä jazzinstrumenttina on saanut ylistäviä arvioita alan kriitikoilta. Vijan yhtye Kadi Quartet on menestynyt useissa kansainvälisissä jazzkilpailuissa.

Leirin muina opettajina toimivat kotimaiset huippumuusikot, Vimpelistä New Yorkin klubeihin asti ponnistanut Ape Anttila (basso ja kurssin johto), Joonatan Rautio (saksofoni), Teemu Viinikainen (kitara), Aki Rissanen (piano) ja Ville Pynssi (rummut).

Sibis Jazz Campin opiskelijat saapuvat Seinäjoelle ympäri Suomea, kurssilaisten ikäskaala on 16–74 vuotta. Leirin opiskelijoista muodostetaan yhtyeitä, joiden työskentely on kurssin olennaisin osa. Kurssin ohjelmassa on lisäksi instrumenttiohjausta, teoriaopetusta, luentoja sekä runsaasti jammailua.

Yhteensä 30 kurssilaista työskentele yhteissoiton parissa tähdäten viikon huipentavaan päätöskonserttiin perjantaina 14. kesäkuuta.

To 13.6. klo 20.00 Kurssin opettajat taituroivat Hotelli-Ravintola Almassa Ruukintie 4, Seinäjoki, maksullinen. Pe 14.6. klo 19.00 Kurssin opiskelijat esiintyvät Hotelli-Ravintola Almassa, vapaa pääsy.