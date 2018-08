Grillijono K.O. vaatii rokkia takaisin radioon ja klubeille – ”On vaikea uskoa, etteivät ihmiset puutuisi jossain vaiheessa nykymusiikin tasapaksuuteen”

Rokin kuolemasta on puhuttu jo vuosikymmenten ajan, mutta miten asian laita todella on? Punk-rockia soittavan Grilijono K.O. -yhtyeen mielestä se on ainakin keski-ikäistynyt.

– Dinosaurusten tilalle ei tule enää samanlaisia isoja yhtyeitä, kitaristi Ilari Rautiainen toteaa.

– Se ei ole enää valtavirtaa, kitaristi-solisti Tommi Björklund jatkaa.

Listoilta tippuminen heijastuu myös rock-yhtyeiden keikkaliksoihin.

– Ei se ole kannattavaa, kuten ennen. Ei tällä miljoonia enää tehdä, basisti Lasse Känsäkangas sanoo.

Ilkan ja Pohjalaisen uudessa Bändikämpillä-videosarjassa tapaamme paikallisia yhtyeitä heidän treenikämpällään. Tällä kertaa vuoron saa vaasalainen Grillijono K.O., joka pohtii videolla rock-musiikin tulevaisuutta.

Pasi Lapinkangas