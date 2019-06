Grammy-palkittu muusikko Dr. John on kuollut

Apocalypticasta tuttu Perttu Kivilaakso tuli vyöryttäneeksi Ilmajoen musiikkijuhlilla kantaesitettävään oratorioonsa vuosikymmenen maailmantuskan: ”Jossain vaiheessa tajusin, että voi helkkari oikeesti, tästä on tulossa sellainen mammutti, että en selviä siitä”

Kello on 7 aamulla jossain päin Kaliforniaa. Perttu Kivilaakso on herännyt puoli tuntia sitten, mutta ei ole vieläkään aivan varma paikkakunnasta. Edellisenä iltana Apocalyptica on soittanut Sacramentossa, ja edessä on vielä 19 keikkaa eri puolilla Yhdysvaltoja toukokuun aikana. Sitten yhtye pitää pienen tauon, jonka jälkeen heidät nähdään Vaasa Festivalin lavalla heinäkuun lopulla. Siihen väliin Perttu Kivilaaksolla mahtuu vielä monta keikkaa. Lue lisää