Vuoden draamaelokuvan Golden Globen voitti sotaelokuva 1917 – parhaan komedian palkinto meni Tarantinon uutuuselokuvalle

LOS ANGELES

Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan Golden Globes -palkintogaalassa vuoden parhaan draamaelokuvan palkinnon on voittanut ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Sam Mendesin ohjaama sotaelokuva 1917.

Komedian tai musikaalin kategoriassa vuoden parhaan elokuvan palkinnon pokkasi Quentin Tarantinon uutuuselokuva Once Upon a Time in Hollywood, joka nappasi myös parhaan käsikirjoituksen palkinnon sekä parhaan miessivuosan pystin Brad Pittille.

Parhaan draamaelokuvan miespääosan esittäjän palkinnon voitti Joaquin Phoenix roolistaan supersankari Batmanin arkkivihollisena elokuvasta Joker. Parhaan naispääosan voitti Renee Zellweger elokuvasta Judy.

HBO:n arvostelu- ja yleisömenestykseksi noussut minisarja Tshernobylin vuoden 1986 ydinvoimalaonnettomuudesta on palkittu parhaan minisarjan Golden Globella Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan palkintogaalassa Beverly Hillsissä.

Viisiosainen minisarja oli kesän 2019 puhutuin televisiotapaus, joka lisäksi palkittiin miessivuosan palkinnolla, jonka pokkasi ruotsalainen näyttelijä Stellan Skarsgård.

Parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon sai eteläkorealainen Bong Joon-hon ohjaama Parasite.

– Vau, mahtavaa, uskomatonta, sanoi rikkaiden ja köyhien elintasoeroja satirisoivasta elokuvastaan palkinnon vastaanottanut ohjaaja.

Joon-ho käytti tilaisuuden myös piikitelläkseen amerikkalaista yleisöä, joka tunnetaan haluttomuudestaan katsoa muita kuin englanninkielisiä elokuvia.

– Kun saat ylitettyä sen tuuman korkuisen kynnyksen, jonka tekstitykset muodostavat, pääset tutustumaan niin moniin mahtaviin elokuviin, korealaisohjaaja sanoi.

Parasite päihitti muun muassa ranskalaisen debyyttiohjaaja Ladj Lyn Les Miserablesin sekä espanjalaisen Pedro Almodovarin Dolor y glorian.

Parhaan naissivuosan palkinnon sai Laura Dern elokuvasta Marriage Story. Parhaan animaatioelokuvan palkinto meni elokuvalle Missing Link.