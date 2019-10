Game of Thronesista tulossa esiosasarja

LOS ANGELES

Suositusta Game of Thrones -sarjasta on tulossa esiosasarja. Esiosasarjassa hypätään 300 vuotta taaksepäin Game of Thronesin tapahtumista, ja se perustuu George R.R. Martinin Fire and Blood -kirjan tapahtumiin.

– Minulla on ilo ilmoittaa, että tilaamme House of the Dragonista suoraan sarjan HBO:lle, kertoi HBO:n edustaja Los Angelesissa tiistaina paikallista aikaa. Edustaja ei kertonut, milloin esiosasarja julkaistaan. Suureen suosioon nousseen Game of Thrones -sarjan viimeinen jakso julkaistiin aiemmin tänä vuonna. Sarja on palkittu muun muassa useilla televisioalan Emmy-palkinnoilla. Se muun muassa palkittiin parhaan draamasarjan Emmyllä neljänä eri vuotena. Sarja myös keräsi tämän vuoden Emmyissä ennätykselliset 32 ehdokkuutta.