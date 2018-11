Francois Cluzet ja Omar Sy tunteilevat hittifilmissä tyrkyttämättä

Koskemattomat

Philippe on neliraajahalvaantunut, upporikas aristokraatti. Driss on slummissa asuva sosiaalitukien kyttääjä. Oliver Nakachen ja Eric Todedanon elokuva virittää heidän välilleen työsuhteen ja ystävyyden, mikä tuntuu epätodennäköiseltä. Tositapahtumiin komedia kuitenkin perustuu. Francois Cluzet ja Omar Sy väistelevät helppoa tunteilua, mutta juuri siksi Koskemattomat niin mukavasti lämmittääkin. (Ranska 2011) ****

Ava lauantai 10.11. klo 21.00

Kuuprinsessa

Fantasiaseikkailuissa on riittänyt tyttöjä, jotka löytävät reitin ihmeellisiin maailmoihin. Gabor Csupon satuseikkailu astelee tunnollisesti Ihmemaan Liisan jäljissä, mutta muistuttaa vielä enemmän Narnian tarinoita. Orvolle Marialle (Dakota Blue Richards) avautuu sedän kartanossa maailma, jossa suvut kantavat kaunaa. Omaperäisiksi ei tarinaa voi ylistää, mutta näyttävät kuvat ja kotoisa tunnelma pelastavat paljon. (Britannia 2008) ***

MTV3 lauantai 10.11. klo 13.00

Hello Ladies

Nöyryytysten komedia on vaikea laji, mutta Ricky Gervais ja Stephen Merchant onnistuivat siinä komeasti alkuperäisessä Konttorissa ja Extrasissa. Myöhemmin ja erillään kumpikaan ei ole yltänyt samaan. Merchantin tähdittämä Hello Ladies -sarjan sovinistinörtti Stuartista on jo rasittavaa ryömintää, mutta hepun pitkässä elokuvassa palat osuvat hauskemmin kohdalleen. Itserakkaan ikijonnen kämppäkaveri on Christine Woods. (USA 2014) ***

TV2 lauantai 10.11. klo 0.00