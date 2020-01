Folklandia-risteilyllä palkittiin jälleen kansanmusiikin tekijöitä – Menestystä tuli myös pohjalaismuusikolle

Kansanmusiikkiin ja -tanssiin keskittyvällä Folklandia-risteilyllä on jaettu jälleen tunnustuksia alan ansioituneille toimijoille.

Palkittujen joukossa oli myös pohjalainen kansanmusiikin tekijä. Vuoden levyksi valittiin Orivesi All Starsin Kaikenmoisia tansseja , jonka toisena päävetäjänä toimii alahärmäläinen Antti Järvelä.

Orivesi All Stars on kenelle tahansa soittamisen perustaidot omaavalle avoin valtakunnallinen pelimannikollektiivi, joka on perustettu musiikillisen ilon löytämisen, oppimisen ja jakamisen edistämiseksi. Kokoonpanon ikähaitari on 8–85 vuoden välillä eikä siinä tehdä eroa harrastajien ja ammattisoittajien välillä. Päämääränä on mukava musisointi hyvässä hengessä.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlien vuoden yhtyeeksi valittiin Kangasalan Pikkupelimannit, joka on toiminut jo 40 vuotta johtajansa Leenamaija Raukolan vetämänä.

Pispalan Sottiisin vuoden kansanmusiikkiyhtyeeksi taas valittiin lappeenrantalainen Rajan nuoret -nuorisoseuran kansantanssiryhmä Kimurantti.

Vuoden tanssiteko -palkinto myönnettiin Karjalan nuoret -nuorisoseuran Poies itsekäs ite – Sata vuotta lujaa ystävyyttä -juhlakonsertille.

Kanteleliiton Kultakantele myönnettiin soitinrakentajamestari, musiikin tohtori, tietokirjailija, taiteilija ja muusikko Rauno Niemiselle.

Vuoden nuori pelimanni -palkinto myönnettiin haapajärveläiselle Miukeli-yhtyeelle.

Vuoden Wäinöksi nimetään vuosittain kansanmusiikin ja kansantanssin alalla toimivat henkilö, ryhmä tai taho, jolle annetaan tunnustus taiteellisista tai pedagogisista ansioista. Vuoden 2019 tunnustuksen saa vuosikymmeniä työtä kansantanssin eteen tehnyt Leena Aho.

Suomen nuorisoseurojen vuoden ohjaajiksi valittiin tanssiohjaaja Milla Sorsa nuorisoseurat Harmonikasta ja teatteri- ja sirkusohjaaja Arja Söderlund Pornaisisten Pohjoinen nuorisoseura ry:sta.