Filmiä ja valoa -festivaali esittelee uusia elokuvia maakunnan historiasta

Filmiä ja valoa -elokuvafestivaalilla saa ensi-iltansa kaksi maakunnan lähihistoriaa kuvaavaa dokumenttielokuvaa.

Juha Rinnekarin elokuva Kun painuvi päät seuraa valkoisten lapualaisjoukkojen sotaretkeä Etelä-Pohjanmaalta Hämeen kautta Karjalaan talvella 1918. Dokumentin asiantuntijoita ovat muun muassa historioitsijat Heikki Ylikangas ja Vesa Määttä.

Ylistarolaisia talvisodassa ja kotirintamalla -elokuvassa aikalaiset kertovat elämän arvaamattomuudesta 80 vuotta sitten. Elokuvan on suunnitellut ja ohjannut Anssi Luoma. Sen äänileikkaaja on Mika Koivusalo. Haastateltavina on muun muassa Oiva Hölsö, Hertta Korpela, Arvi Koski, Onni Mattila, Raakel Välimäki, Sulo Tanttari ja Erkki Hissa.

Filmiä ja valoa -festivaalin teema on tänä vuonna Elämän arvaamattomuus.

– Ennalta arvaamattomuus kuuluu maailman menoon. Tänään se voi tuoda meille parempaa, mistä uskalsimme haaveilla. Ensi viikolla se voi rikkoa jotain, mitä emme saa koskaan kunnolla korjatuksi. Arvaamattomuus näyttää usein kaapin paikan ja opettaa meitä sopeutumaan elämän käänteisiin. Moni festivaalin elokuvista perustuu elettyyn elämään ja sen arvaamattomuuteen, festivaalijohtaja Anssi Luoma taustoittaa.

Muissakin festivaalielokuvissa arvaamattomuus myllertää katsojien tunteita. Ohjelmassa ovat Mika Kaurismäen Mestari Cheng, Zaida Bergrothin Marian paratiisi, Rubert Gooldin Judy, Ken Loachin Kiitos tilauksestasi, Pedro Almodóvarin Kärsimys ja kunnia, Andrei Zvjagintsevin Rakkautta vailla, Giuseppe Tornatoren Cinema Paradiso ja Aki Kaurismäen Tulitikkutehtaan tyttö.

Festivaalin mahdolliset ennakkoensi-illat ja vieraat varmistuvat lähiaikoina. Festivaali järjestetään Ylistarossa elokuvateatteri Matin-Tuvassa, 8-10.11.2019.