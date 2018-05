Euroviisuasiantuntija povaa Suomelle jättimenestystä – jopa kaikkien aikojen toiseksi paras sijoitus mahdollinen

Tänään tiistaina on se ilta, kun Suomen Saara Aalto nousee lavalle Euroviisujen laulukilpailun ensimmäisessä semifinaalissa.

Aalto esiintyy viimeisten kilpailijoiden joukossa numerolla 15 ja laulaa kappaleen Monsters. Semifinaalin 19 esiintyjästä 10 parasta jatkaa lauantain finaaliin.

– Suomi pääsee ehdottomasti finaaliin, hehkuttaa euroviisuasiantuntija Thomas Lundin.

Suomenruotsalainen Lundin toimi vuosikausia Ruotsin euroviisukarsinnan Melodifestivalenin asiantuntijana ja tuomarina.

Arvio: Suomi finaalissa jopa top viiteen

Lundin uskoo, että Saara Aalto voi yltää jopa kaikkien aikojen toiseksi parhaaseen suomalaissijoitukseen, viiden joukkoon.

– Toivon, että Saara voittaa, mutta top viisi olisi todella hyvä. Hän on mainio esiintyjä, karismaattinen ja laulaa hyvin. Saara on kansainvälinen stara, ehkä liiankin kansainvälinen Suomessa, toteaa Lundin.

Lundin uskoo Aallon hyötyvän Euroviisujen suoran televisiolähetyksen haastatteluista, joissa hänen ihastuttava persoonallisuutensa pääsee esiin.

Suomen semifinaalista euroviisuvoittaja

Suomi teki Lundinin mielestä oikean ratkaisun, kun Euroviisuihin lähetettiin ennalta päätetty esiintyjä ilman karsintaa.

– Olen ehdottanut tätä monta vuotta mediassa. Esiintyjä on paras mahdollinen. Monsters on paras biisi kolmesta. Se on moderni, tyylikäs ja selkeä pop-biisi. Monet muutkin maat tekevät näin, ja näin on valittu useita euroviisuvoittajia.

Lundinin arvion mukaan ensimmäisen semifinaalin taso on paljon vahvempi kuin toisen ja lavalla lienee tuleva viisuvoittaja.

– Siellä on tämän vuoden parhaat biisit. Suurin ennakkosuosikki on Israel, mutta myös Tshekillä on tosi hyvä biisi. Moni uskoo Bulgariaan.

"Saara on ammattilainen"

Lundin jakaa kiitosta Saara Aallon ratkaisuille ennen Euroviisuja. Kiinnostusta kappaleeseen on nostettu muun muassa 34-kielisellä akustisella versiolla Monstersista. Hän myös kertoi laulustaan Britannian BBC:n aamutelevision lähetyksessä.

– Saara on ammattilainen – tai sitten hänellä on erittäin ammattimainen taustaryhmä. Minusta he tekevät kaiken oikein tällä hetkellä, sanoo Lundin.

Monstersin lavashow sai kritiikkiä Uuden Musiikin Kilpailun aikana. Siinäkin Saara Aalto taustaryhmineen kuunteli palautetta.

Uudistuneessa värikkäässä show’ssa tanssijat ja taustalaulajat pukeutuvat univormuihin. Portugalissa oli rakennettu suuri lavarakennelma, johon kuuluvat portaat ja lasitaustainen esiintymislava.

Eurovision Song Contest 2018. TV2 klo 22.00

Joonas Kuikka