Erilainen toimintajännäri: viha vyöryy niskaan ja jalat ovat pelon puuduttamat

’71

Yann Demangen toimintajännärissä eivät superagentit hypi lentokoneesta toiseen. Ote on vereslihaisen realistinen, ja pelon puuduttamat jalat polkevat hyvin todellista maaperää. Se on 1970-luvun alun Belfast, jossa nuori englantilaissotilas (Jack O’Donnell) joutuu eroon kumppaneistaan ja tasavaltalaisten väkijoukkojen jahtaamaksi. Hengissäpysymiskamppailussa tiivistyy ajan ja paikan henki. Ensiesitys. (Britannia 2014) ****

Yle Teema & Fem perjantai 7.9. klo 21.00

Non-Stop

Amerikassa meno on niin hurjaa, että matkustajakoneissakin on omat poliisit. Ainakin Liam Neeson esittää semmoista Jaume Collet-Serran jännärissä. Bill Marks ei tosin ole samanlainen supermies kuin Taken-elokuvien sankari-isukki, vaan kuollutta tytärtään sureva tuurijuoppo. Virka kuitenkin kutsuu, kun tuntematon viestittelijä alkaa uhata matkustajien henkeä New Yorkin – Lontoon lennolla. Siinä ei paljon drinksuja tilailla. (USA 2014) ***

TV5 perjantai 7.9. klo 21.00

Deadweight

Tommi Korpela on tärkeässä kapteenin roolissa Axel Koenzen saksalaiselokuvassa. Jurottava perusilme on tuttu, ja niin on inhimillinen huolikin, kun hätäinen päätös johtaa arvaamattomiin seurauksiin. Enemmän draamaa asiasta olisi sopinut irrottaa, mutta nykyaikaisen rahtilaivan puuduttavaa arkea Deadweight kuvaa vakuuttavasti. Niukan, monikansallisen ja hiljaisen miehistön seassa on risteilyromantiikka kaukana. (Saksa/Suomi 2016) **

TV2 perjantai 7.9. klo 23.15