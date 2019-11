Erikoislähetys Rytmikorjaamolta lauantaina – huumorimusiikin sanansaattajat esiintyvät, seuraa Rehupiiklesin keikkaa Rytmikorjaamolta livenä

Yleisö pääsee seuraamaan tulevana lauantaina Rehupiiklesin keikan livelähetystä.

Lehtemme tilaajille näytettävä erikoislähetys alkaa Rytmikorjaamolta kello 22.15. Keikka alkaa 22.30.

Rehupiikles soittaa kappaleita muun muassa yhtyeen tuoreelta tupla-cd:tä Ilimastom’muutos. Yhtye julkaisi vastikään uutta musiikkia kymmenen vuoden tauon jälkeen.

Vanhan liiton huumorimusiikkiin luottava Rehupiikles on perustettu vuonna 1986. Se julkaisi ensimmäisen levynsä vuonna 1995.

Rehupiiklesin alkuperäinen idea on ollut tehdä humoristisia käännöksiä The Beatlesin kappaleista Etelä-Pohjanmaan murteella. Beatles-käännöksiä on myös uudella albumilla. Lisäksi versioitavaksi on päätynyt muun muassa James Brownia, jonka Living in America taipuu levyllä muotoon Living in the Kurikka. Jopa Mozart saa osansa. Häneltä levyllä versioidaan klassikko Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen.

Yhtye luonnehtii itseään huumoripitoiseksi rock’n’roll-jazz-kantri-blues-kansanmusiikkiyhtyeeksi.