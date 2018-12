Ensi kesä on korkattu, Provinssi julkisti ensimmäiset esiintyjänsä – Mukana muun muassa pomppumetallin suurnimi Limp Bizkit

Seinäjoella järjestettävä Provinssi on julkistanut ensimmäiset ensi kesän artistinsa.

Festivaalilla esiintyy muun muassa yhdysvaltalainen nu metal -yhtye Limp Bizkit solistinsa Fred Durstin johdattamana.

Vuonna 1994 perustettu yhtye tunnetaan "pomppumetalliistaan", jossa se yhdistelee rap-musiikkia ja raskasta kitaraa.

Yhtye teki läpimurtonsa vuonna 2000 julkaistulla Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water -levyllä, joka sisälsi jättihitit Rollin´ , Take A Look Around ja My Way .

Parhaillaan yhtye valmistelee uutta pitkäsoittoa, jonka on määrä ilmestyä ensi vuoden puolella.

Yhdysvaltojen länsirannikolta tuleva rap-yhtye Cypress Hill on toiminut jo kolme vuosikymmentä sekoittaen yhteen huuruista psykedeliaa ja hip hopia.

Yhtye katkaisi tänä vuonna kahdeksan vuoden levytystauon Elephants on Acid -albumillaan. Kokoonpano tunnetaan erityisesti yhdeksi rap-musiikin tunnussävelmistä muodostuneesta, vuonna 1993 julkaistuista Insane in the Brain -kappaleesta.

Yhtyeen levyjä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta. Yhtyeen keulahahmo, Louis "B-Real" Freese kuuluu myös tänä vuonna Provinssissa esiintyneeseen Prophets of Rage -kokoonpanoon.

Elektronisen musiikin merkittävimpiin yhtyeisiin lukeutuva The Prodigy saapuu Törnävänsaarelle viiden vuoden tauon jälkeen.

iam Howlettin, Keith Flintin sekä Maxim Realityn muodostaman brittitrio julkaisi tänä vuonna seitsemännen levynsä No Tourists.

1990-luvulla yhtye julkaisi konemusiikin klassikoihin kuuluvat kappaleet Firestarter , Voodoo People ja Smack My Bitch Up .

Brittiläinen metalcore-suuruus Bring Me The Horizon tekee ensi vuonna Provinssissa kesän ainoan Suomen-keikkansa.

Yhtye julkaisee alkuvuodesta 2019 uuden albuminsa Amo, jolta on jo kuultu singlet Mantra ja Wonderful Life.

Sen lisäksi Provinssissa esiintyvät kalifornialainen kelttipunk-bändi Flogging Molly, modernia metallia soittava Lamb of God sekä ruotsalainen post-metal -yhtye Cult of Luna.

Suomalaisista artisteista paikalle saapuvat JVG, Sanni, Apulanta, Ville Valo & Agents, Kingston Wall by J. Jylli, Kuoppis & VHB, Anna Puu, Ellinoora, Gasellit skä Ruusut.

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpusen mukaan julkistetut artistit kertovat festivaalin genrevapaasta ja laajasta ohjelmasta.

– Ohjelmisto täydentyy talven ja kevään mittaan useilla kymmenillä nimillä, Rumpunen kertoo.

41. Provinssi järjestetään Seinäjoen Törnävänsaaressa 27.–29. kesäkuuta 2019.