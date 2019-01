Elokuvat tänään: Isojen nimien gangsterieepos – mukana Elizabeth McGovern, Robert De Niro, James Wood ja musiikista vastaa Ennio Morricone

Kolumni: Vaasalaisen tuotantoyhtiön kohuttua Tuontirakkautta-sarjaa muokattiin – ja se oli aivan oikein

Tuontirakkautta on suomalainen sarja, jota on monta syytä katsoa. Siinä tavataan neljä pariskuntaa, joissa on suomalainen mies ja aasialainen nainen. Lue lisää