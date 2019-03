Näyttelijä Sari Jokelin siirtyy eläkkeelle, viimeiseksi rooliksi jää pääosa Ingmar Bergmanin elokuvaan perustuvassa näytelmässä – Samalla kaupunginteatteri esittelee uuden näyttelijänsä

Seinäjoen kaupunginteatterin näyttelijä Sari Jokelin tekee marraskuussa 40-vuotisen näyttelijäuransa viimeisen roolin.

– Jäähyväisten heitto tulee olemaan tuskaa vaikka tunnenkin, että eläkkeelle jääminen on oikea ratkaisu. Aikaa tulee jäämään muullekin elämälle, Sari Jokelin kertoo kaupunginteatterin tiedotteessa.

Elämänmuutokseen on vielä vuosi, mutta Jokelin on jo alkanut tyhjätä pukuhuonettaan. Muistoja on tallella ainakin vuodesta 1987, jolloin Seinäjoen kaupunginteatteri muutti Alvar Aallon kadun uuteen teatteritaloon.

– Isäni peruja on jäniksenkäpälä, jolla aikojen alussa laitettiin irtopuuteria kasvoille. Siihen tulee kulumaan aikaa, kun läpikäyn silinterihatullisen kiitoskortteja.

Jokelinin viimeiseksi rooliksi jää kansainvälisen uran tehnyt pianisti Charlotte näytelmässä Syyssonaatti . Näytelmän alkuperäisteos on ruotsalaisohjaaja Ingmar Bergmanin palkittu elokuva vuodelta 1978. Sittemmin draama on saanut lukuisia tulkintoja teatterissa ja oopperassa eri puolilla maailmaa.

Marraskuussa ensi-iltaan tuleva Syyssonaatti esittelee myös kaupunginteatterin uuden näyttelijän Henna Sormusen, joka näyttelee Charlotten tytärtä.

Syyssonaatin ohjaa Jukka Keinonen, jonka aiempia töitä Seinäjoen kaupunginteatteriin ovat näytelmät Hiljaiset sillat , Kultalampi ja Kuin ensimmäistä päivää .

– Epookista riisuttu tulkinta haluaa mieluummin haastaa kuin syyttää. Esitys kutsuu sovitukseen, anteeksiantoon ja uuteen alkuun, ohjaaja kuvaa näytelmää.

Posse-näyttelijä ohjaajana

Toinen kaupunginteatterin syyskauden uusista ensi-illoista on maailmalla menestystä kerännyt komedia Näytelmä joka menee pieleen .

Kuvitteellisesta harrastajateatteriryhmästä kertovassa komediassa näytellään näyttelemistä. Näytelmässä uusina näyttelijöinä mukana ovat Joonas Snellman, Eino Heiskanen ja seinäjokelaislähtöinen Natalil Lintala.

Lokakuussa ensi-iltansa saavan näytelmän ohjaa muun muassa Posse-ohjelmasta tuttu koomikko Kalle Lamberg.