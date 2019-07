Ed Sheeranin toinen konsertti on tänään Malmin lentoasemalla – paikalle odotetaan saapuvan noin 60  000 ihmistä

Alpo Koivumäelle Santeri Alkio -mitali

Maaseudun Sivistysliitto on myöntänyt kauhajokelaiselle ITE-taiteilijalle Alpo Koivumäelle ison Santeri Alkio -mitalin. Mitalin perusteena on henkilön ansioitunut ja pitkäaikainen, valtakunnallisesti merkittävä elämäntyö, jossa alkiolaiset arvot ovat toteutuneet ja niitä on edistetty merkittävällä tavalla. Lue lisää