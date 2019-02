E-P:n maakuntamuseon kävijämäärä kasvoi – tekstiilitaiteen kapinallinen kiinnosti eniten

Daruden ensimmäinen UMK-kilpailukappale julki – henkilökohtainen biisi on poissa olevan vanhemman synninpäästö

Suomen euroviisuedustaja Daruden ensimmäinen UMK-kilpailukappale on julkistettu. Kappaleen nimi on Release Me. Darude esittää kappaleen yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa. Kappale on julkaistu Yle Areenassa ja suoratoistopalveluissa. Lue lisää