Docventures keskusteluttaa jälleen: ratkaiseeko tennisottelu tasa-arvon?

Judy Garlandin Ihmemaa Oz -paljettikengät löytyivät

Amerikkalaisnäyttelijä Judy Garlandin ikoniset punaiset paljettikengät, joita hän käytti laulaessaan Over the Rainbow -kappaleen Ihmemaa Oz -elokuvassa, on viimein saatu takaisin. Kengät varastettiin vuonna 2005 minnesotalaisesta museosta, ja niitä on etsitty siitä asti. Lue lisää