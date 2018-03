David Lynch pohtii, miten hänestä tuli Hollywoodin tärkein painajaisten kuvaaja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

David Lynch: The Art of Life

****

Miten vapaan ja onnellisen perheen pojasta tuli Hollywoodin tärkein painajaisten kuvaaja? Teeman tämänkertaisen elokuvafestivaalin juhlakalu pohtii sitä omin sanoin Jon Nguyenin dokumentissa. Kun kertojana murisee ketjussa polttava ohjaaja itse, kietoutuvat lapsuudenmuistot, vanhat filminpätkät ja omat kuvataidetyöt yhteen: David Lynch on ikänsä porannut kurkistusaukkoa toisiin todellisuuksiin. Ensiesitys. (USA/Tanska 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 21.3. klo 20.05

Eraserhead

****

Grillattu kananpoika sätkii koipiaan lautasella, tyttöystävä synnyttää E.T.:n näköisen vauvan ja pää päätyy pyyhekumin raaka-aineeksi: Twin Peaksin paluujaksojen outo meno ei voinut oikeasti yllättää ketään, jolle tämä elokuva oli tuttu. David Lynch oli unien ja villien visioiden spesialisti heti mustavalkoisessa esikoiselokuvassaan. Henry-nimisen hiipparin tarinassa pihisevät sosiaaliset pelot ja hämärät suorituspaineet. (USA 1977)

Yle Teema & Fem keskiviikko 21.3. klo 21.35

Precious

****

Varsinaista painajaista on ollut myös Preciousin elämä. Teini-ikäinen Harlemin tyttö (Gabourey Sibide) on lukutaidoton, äitinsä alistama ja raskaana isälleen. Lee Danielsin kasvutarinan varsinainen ihme kuitenkin on, että se onnistuu tuikkimaan uskottavaa valoa tähän onnettomaan elämään. Kärsimys jää alakynteen, kun Precious saa tukijakseen ymmärtävän opettajan (Paula Patton) ja sosiaalityöntekijän (Maria Carey). (USA 2009)

Hero keskiviikko 21.3. klo 21.00