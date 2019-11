Children of Bodom lopettaa nykyisessä kokoonpanossa – keikka Rytmikorjaamolla toteutuu suunnitellusti

Children of Bodom on ilmoittanut lopettavansa toimintansa bändin nykyisessä kokoonpanossa. Yhtye tiedotti asiasta perjantaina some-kanavissaan.

– Raskain sydämin ilmoitamme, että vuosi 2019 on Children of Bodomin nykyisen kokoonpanon viimeinen. Takana on lähes 25 vuotta, tuhansia keikkoja ja 10 albumia. Nyt Henkan, Jannen ja Jaskan on aika väistyä ja jatkaa eri suuntaan elämässään. He jäävät kaipaamaan COB-faneja kaikkialla, missä Children of Bodom on koskaan esiintynyt.

Tiedotteen mukaan Alexi ja Daniel tiedottavat jatkosuunnitelmistaan myöhemmin.

Bändin ilmoitus kokoonpanon hajoamisesta sai hämmentyneen ja yllättyneen vastaanoton yhtyeen Facebook-sivuilla. Viestiketju täyttyi "mitä hittoa" ja "yllättävää" -kommenteista.

– Tämä on surullista...Toivon Henkalle, Jannella ja Jaskalle kaikkea parasta...mutta miksi?

– Tuntuu, että ansaitsemme selityksen. Ensin lähti Alexander, sitten Roope. Ja nyt melkein kaikki ovat ulkona bändistä paitsi Alexi.

– Mitä hittoa. Odotamme selitystä. Entä ensi vuoden Euroopan kiertue?

Bodomin keikka Rytmikorjaamolla toteutuu uutisesta huolimatta suunnitelmien mukaan. Bändi esiintyy Seinäjoella 5.12. Nykyisen kokoonpanon viimeinen keikka on joulukuun 15. päivä Helsingin jäähallissa.

Yhtyeen ensi kesäksi kaavailtu erikoiskeikka Tuska-festivaalilla peruuntuu.