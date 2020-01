Billie Eilish putsasi Grammy-pöydän – vei kaikki halutuimmat kategoriat

Toimittaja Markku Kulmala haluaa olla maltillinen maailmanparantaja - ”Puskaradioissa huutelu jälkikäteen on turhaa”

– Toivon ihmisten ymmärtävän, mikä arvo paikallisella ja maakunnallisella tiedonvälityksellä on. Suurin osa meille tärkeistä päätöksistä tehdään lähellä. Jos haluaa vaikuttaa asioihin, niistä on tiedettävä ja niihin on tartuttava oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Siinä me pystymme auttamaan. Jos jo tehdyt päätökset eivät miellytä, puskaradioissa huutelu jälkikäteen on aika turhaa.