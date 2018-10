Bill Pullmanin kehuma Sorjonen aloittaa metsätiellä ammutun naisen tapauksesta

Sorjonen

Sorjosen toisen kauden ensimmäisissä jaksoissa on koko ajan pimeää, vaikka jatkuvasti ei ole yö. Harvoissa päivänvalokohtauksissakin on tumma tunnelma.

Eikä tarinakaan ole valoista. Tapahtumat levittäytyvät Lappeenrannasta Pietariin. Ne vievät myös menneisyyteen Venäjälle. Ontuva mies tuntuu liikkuvan kaikkialla. Kuka hän on?

Ville Virtanen tekee mahtavaa työtä poliisi Kari Sorjosena, eikä Anu Sinisalo jää yhtään jälkeen. Hän on Sorjosen kollega Lena Jaakkola vakavia rikoksia tutkivasta yksiköstä. Sorjonen on erikoinen ihminen – ja niin on Lena Jaakkolakin. Täysin uskottavia he eivät aina ole.

Kari Sorjosen päättelykyky ja outous ovat samaa luokkaa kuin klassikkosalapoliisien, kuten Hercule Poirotin. Jos näiden kuvitteellisten miesten pään sisällä tapahtuu nerokasta päättelyä, ulkopuolella kaikki on erilailla. Enemmän yhtäläisyyksiä on Benedict Cumberbatchin Sherlock Holmesin kanssa.

Erityisen raastavaksi Viiden sormen harjoituksen tekee se, että mukana on lapsia. On hirveää, kun lapsi huutaa kuolleen isänsä ruumiin ääressä. Vielä karmeampaa on jännittää, käykö lapselle huonosti.

Etenkin Olivia Ainali Janina Sorjosena ja Katia Jaakkolan roolin tekevä Lenita Susi ansaitsevat maininnan.

Bordertown-nimellä muissa Pohjoismaissa ja muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Britanniassa Sorjosta jakaa Netflix. Jokin aika sitten sarja sai tunnustusta myös amerikkalaiselta näyttelijältä Bill Pullmanilta.

Sorjosen toiseen kauteen kuuluu kymmenen jaksoa, joissa yhtä tarinaa kerrotaan aina kahden osan verran. ****

TV1 sunnuntai 7.10. klo 21.05