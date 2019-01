Bill Murray lähtee etsimään 19-vuotiasta poikaansa – matka kasvattaa erakoitunutta miestä

Suomalainen suursarja esittää ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä – pääosissa Pohjoismaiden suurimpia tähtiä

Pyhäjärvellä on marraskuusta alkaen kuvattu kansainvälistä suursarjaa, jonka pääosissa on Pohjoismaiden suurimpia tähtiä. The White Wall on suomalaisen Fire Monkey -yhtiön tuotanto, jonka päätilaajat ovat Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ja Yle – tässä järjestyksessä. Lue lisää