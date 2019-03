Beverly Hills 90210 -hittisarjan näyttelijä Luke Perry on kuollut

Daruden edustuskappale selvisi - "Vahvuutemme olemme me, emme yritä olla mitään muuta"

Suomen euroviisuedustaja Darude lähtee tavoittelemaan viisukarkeloiden voittoa Tel Avivista toukokuussa kappaleella Look Away. Solistina toimii näyttelijä-laulaja Sebastian Rejman, joka on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen yhdessä Daruden kanssa. Kappale ottaa kantaa globaaleihin ongelmiin. Kappaleen viesti on se, että pitäisi nähdä, katsoa ja tehdä jotain, koska maailmassa tapahtuu kamalia asioita. Lue lisää