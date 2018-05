Benedict Cumberbatch isänä pahimman jälkeen – Kelly Macdonaldkin lujasti läsnä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Ajan lapsi

Kuinka elämä jatkuu, kun pahin tapahtuu? Ian McEwanin kirjaan pohjautuvassa tv-draamassa isän huomio herpaantuu hetkeksi, ja pieni tytär katoaa jäljettömiin. Benedict Cumberbatch on tehnyt näyttäviä tähtirooleja, mutta tuntuu, että tässä ikävän ja syyllisyyden kalvamassa miehessä on enemmän häntä itseään. Myös Kelly Macdonald on niin lujasti läsnä äidin roolissa, ettei tarinan vaeltelu haittaa. Ensiesitys. (Britannia 2018)

TV1 torstai 10.5. klo 20.55

Othello

Kunnianhimoisen Shakespeare-tulkinnan teko oli Orson Wellesille yhtä taistelua. Rahoitus pätki, aikataulut pettivät ja filmauspaikat vaihtuivat olosuhteiden pakosta. Se ei välttämättä ollut vain pahaksi tragedialle, jossa elämä ylipäätään on kamppailua, kärsimystä ja petosta. Jalon venetsialaisen maurin roolin ohjaajasuuruus varasi itselleen. Suzalle Cloutier on vaimo Desdemona ja Micheál MacLiammóir kiero Jago. (USA/Italia 1951)

Yle Teema & Fem torstai 10.5. klo 21.00

Sinä, minä ja Dupree

Molly (Kate Hudson), Carl (Matt Dillon) ja vanha kaveri Dupree: kolmiodraama tämäkin, sillä jälkimmäinen muuttaa vastanaineen pariskunnan arkea sulostuttamaan. Kokenut Owen Wilson taiteilee tyhjäntoimittajan roolissa ärsyttävyyden ja sympatian rajamailla, mutta käsikirjoitus tarjoaa laihat eväät. Ohjaajaveljekset Anthony ja Joe Russo siirtyivät köykäisen komedian jälkeen järeämmän luokan Avengers-tuotantoihin. (USA 2006)

TV5 torstai 10.5. klo 22.00