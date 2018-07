Avioliitto on norjalaisen dokumenttisarjan kuuma puurokattila – Luvassa myös söpöjä muisteloita

Muutama vuosi sitten Markus Välimaa lauloi huvimajaan hirttäytymisestä, nyt horisontissa näkyy valon pilkahdus – ”Tämä ei ole mitään svengiheinää”

Uudesta yhtyeestä kuullessaan ihmisillä on yleensä kova tarve saada selville, millaista musiikkia se soittaa. Kuten: "Millaista musiikkia tämä Vaelimaa soittaa", jolloin vastaus voisi kuulua: "No, se on sellaista, niin, no..." Lue lisää