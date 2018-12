Apocalyptica on Vaasa Festivalin pääesiintyjä – Artistikattauksessa mukana myös muun muassa Tuure Kilpeläinen, viisuvoittaja Alexander Rybak sekä viime kesänä Vaasassa ihastuttanut Samuli Edelmann

Musiikin raja-aitojen rikkominen näyttäisi olevan ensi kesän Vaasa Festivalin kantava teema.

Metallimusiikkia selloilla soittava Apocalyptica on yksi heinäkuun lopun kaksipäiväisen festivaalin pääesiintyjistä.

Apocalyptica tuli tunnetuksi 1990-luvulla soittamalla Metallican kappaleita selloilla. Yhtyeen omaperäinen ja taidokas soitto huomattiin ulkomaillakin, ja se on nauttinut vankkaa suosiota niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Albumeita on myyty 4,5 miljoonaa kappaletta ja konsertteja on kertynyt arviolta tuhat noin 50:ssä maassa.

Vaikka Metallican coverointi nosti Apocalyptican julkisuuteen, yhtye on tehnyt jo toisesta levystään saakka myös täysin omaa materiaalia. Hiteiksi ovat nousseet etenkin tunnettujen laulajien tulkitsemat kappaleet, kuten Slipknot-yhtyeen laulaja Corey Taylorin kanssa tehty kappale I’m not Jesus sekä Not Strong Enough -kappale, jossa Shinedown- yhtyeen laulaja Brent Smith esittää lauluosuudet. Adam Gontierin laulama I Don’t Care nousi Yhdysvaltain Mainstream Rock -singlelistan ykköseksi vuoden 2008 marraskuussa.

Apocalyptica julkaisi vastikään uuden levynsä, joka on kooste live-esiintymisistä. Nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen ja Mikko Siren.

Viisuvoittaja kaupunginorkesterin solistina

Vaasan kaupunginorkesteri täräytti viime kesänä Vaasa Festivalin lavalla Tarja Turusen kanssa. Ensi kesänä vuorossa on norjalainen suklaasilmä Alexander Rybak , joka nousee lavalle viulunsa kanssa.

Rybak muistetaan parhaiten vuoden 2009 Euroviisuista, joissa hän toi Norjalle voiton kappaleellaa Fairytail. Hän osallistui tänä vuonna laulukilpailuun uudelleen, mutta ei pärjännyt yhtä hyvin.

Vaasan kaupunginorkesterin kanssa hän esittää sekä omaa tuotantoaan että covereita muiden artistien kappaleista, muun muuassa Coldplayn hiteistä. Alexander Rybak sekä soittaa viulua että laulaa.

Kolmas klassisen ja kevyen musiikin välimaastossa viihtyvä esiintyjä on Waltteri Torikka . Hän on tullut tunnetuksi muun muassa Mannerheim-oopperan tähtenä Ilmajoen musiikkijuhlilla. Torikka myös voitti viime vuonna MTV#:n Tähdet Tähdet -kilpailun.

Waltteri Torikka esiintyy Vaasassa ensimmäisen kerran viihdeorkesterinsa kanssa.

Edelmann palaa Vaasaan

Muita kiinnostavia artisteja ovat Vuoden iskelmä 2018 -palkittu Antti Ketonen, Tiktak-yhtyeestä tuttu Petra, Samuli Edelmann & Orkestra Suora Lähetys sekä Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani.

Tuure Kilpeläinen on suosionsa huipulla Vain elämää -ohjelman ansiosta. Samuli Edelmann esiintyi myös viime kesän Vaasa Festivalissa, jossa yleisö muisti häntä onnittelulaululla 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Nostalgiannälkäiset saavat kuulla kaikuja 1980- ja 90-luvuilta, kun Dingo ja Neon2 nousevat festarilavalle.

Vaasa Festival on 26.–27.7.2019 Vaasan Sisäsatamassa järjestettävä festivaali, joka keskittyy musiikin lisäksi ruokaan ja viiniin. Ohjelma täydentyy ensi vuoden alussa.