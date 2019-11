Apocalyptica julkaisee uuden levyn ja esiintyy Seinäjoella Rytmikorjaamolla

Metalliyhtye Apocalyptica tekee ensi keväänä lyhyen Suomen-kiertueen.

Apocalyptica esiintyy Seinäjoen Rytmikorjaamolla 28.3. Viiden keikan kiertue pysähtyy lisäksi Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Yhtyeen yhdeksäs studioalbumi CELL-0 julkaistaan tammikuussa. Bändi palaa uudella albumilla juurilleen 17 vuoden jälkeen, sillä CELL-0 on täysin instrumentaalialbumi. Edellisen albumin julkaisusta (Shadowmaker) on ehtinyt kulua neljä vuotta. Levytystauko antoi Eicca Toppiselle, Perttu Kivilaaksolle, Paavo Lötjöselle ja Mikko Sirénille tuoretta näkökulmaa lähestyä uusia Apocalyptica-kappaleita.

– Näissä uusissa kappaleissa on niin monia kerroksia ja ne ovat upealla tavalla niin monimutkaisia, ettei niitä voi yrittää selittää kuulijalle auki sanoin. Mutta se on nimenomaan instrumentaalimusiikin hienous. Jokainen kuulija saa vapauden tulkita kappaleet omalla, erityisellä tavallaan, Eicca Toppinen luonnehtii.

Albumi on yhtyeen itsensä tuottama ja sen on miksannut Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Metallica and Black Sabbath).

Suomen-kiertueen lämmittelijänä toimii progressiivisen metallin lähettiläs Wheel.