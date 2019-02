Alma ensi kertaa Seinäjoelle – Provinssi julkisti 30 uutta artistia ja päiväkohtaisen ohjelman, näet ne täältä!

Provinssin julkisti torstaina 30 uutta artistia ja päiväkohtaisen ohjelman (katso ohjelma jutun lopusta).

Provinssin avauspäivän kansainvälistä artistitarjontaa täydentää brittiläinen pop-tähti Anne-Marie.

Useita Brit Awards -ehdokkuuksia keränneen Anne-Marien viime vuonna ilmestynyt debyytti “Speak Your Mind" on myynyt platinaa Suomessa. Artisti on tehnyt yhteistyötä muun muassa David Guettan, Clean Banditin ja Marshmellon kanssa ja lämmitellyt Ed Sheerania tämän maailmankiertueella viime vuonna.

Torstaina 14. helmikuuta julkaistut esiintyjät:

- Anne-Marie

- Behemoth – puolalaisen äärimetalliyhtyeen viime vuoden lopulla julkaistu levy "I Loved You at Your Darkest" nousi Suomen virallisen listan kärkisijoille.

- Alma

- Ellips eli Haloo Helsinki! -yhtyeestä soolouralle lähtenyt Elli Haloo.

- Vesala

- Chisu

- Vesta

- Elastinen

- Ismo Alanko

- Juha Tapio

- Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani

- Anssi Kela – ensi kertaa Provinssiin sitten vuoden 2002 "Nummela"-kiertueen.

- CMX

- Viikate

- Pariisin Kevät

- Younghearted

- Lac Belot

- Sara – pohjalaisjuurinen vaihtoehtorock-yhtye.

- Beast In Black

- Turmion Kätilöt

- Pää Kii

- Henrik!

- Nykyaika – Tehosekoittimesta tutun Otto Grundströmin uusi yhtye.

- D.R.E.A.M.G.I.R.L.S.

- DJ Ibusal

- Sini Yasemin

- IBE

- Gettomasa

- Cledos

- Ville Valoton

Festivaalin ohjelmisto täydentyy kevään aikana.

Launtaina pääsee sisään myös lastenrattailla

Lipun hankkineet aikuiset voivat saapua ensi kesänä festivaalin päätöspäivänä lauantaina tapahtumaan myös lastenrattaiden tai -vaunujen kanssa.

Rattailla tai lastenvaunuilla voi liikkua tapahtuma-alueella lauantaina porttien avaamisesta kello 13 aina kello 18 asti. Yhden päivän lauantailipulla Provinssiin saapuvat pikkulasten valvojat saavat väliaikaisen yhden päivän rannekkeen, jolla he voivat viedä lapsen tai rattaat esimerkiksi hoitopaikkaan ja palata myöhemmin illalla takaisin alueelle ilman jälkikasvua.

Kaikki alle 7-vuotiaat lapset pääsevät Provinssiin täysi-ikäisen valvojan seurassa ilmaiseksi.

Päiväkohtainen ohjelma

To 27. kesäkuuta: The Prodigy (UK), Bring Me The Horizon (UK), Anne-Marie (UK), Flogging Molly (US), Converge (US), Tesseract (UK), Alma, Amorphis, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Ellips, IBE, Ismo Alanko, Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB, Lac Belot, Nykyaika, Pariisin Kevät (lisäyksiä tulossa)

Pe 28. kesäkuuta: Limp Bizkit (US), Cypress Hill (US), Lamb of God (US), Apulanta, Ville Valo & Agents, Haken (UK), Anna Puu, Anssi Kela, Beast In Black, Cledos, CMX, Gettomasa, Pää Kii, Sanni, Sara, Turmion Kätilöt, Vesala, Ville Valoton, Younghearted (lisäyksiä tulossa)

La 29. kesäkuuta: JVG, Behemoth (PL), Cult Of Luna (SE), Chisu, CMX, DJ Ibusal, Elastinen, Ellinoora, Gasellit, Henrik!, Juha Tapio, Ruusut, Sini Yasemin, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Vesta, Viikate - Kuu kaakon yllä 10v (lisäyksiä tulossa)