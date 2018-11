20 vuotta sitten koko maailma lauloi Freestyler-kappaleen tahdissa – Ensi kesänä Bomfunk MC’s saapuu esittämään superhittinsä Seinäjoelle

Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin yhtyeisiin kuuluva Bomfunk MC’s tekee paluun ensi kesänä.

Hip-hop/elektro-yhtyeen debyyttilevy In Stereon julkaisusta tulee ensi vuonna kuluneeksi 20 vuotta, minkä kunniaksi kokoonpano tekee kuusi festivaalikeikkaa.

Kiertueen viimeinen keikka on elokuussa Seinäjoen Solar Sound Festivalin lavalla. Sitä ennen yhtye esiintyy juhannuksena Raunalla ja Himoksella sekä Tikkurila-festivaalissa Vantaalla sekä Suomipop-festivaaleilla Jyväskylässä ja Oulussa.

Vuonna 1997 perustettu yhtye palaa lavoille alkuperäiskokoonpanossa, johon kuuluvat Ismo "Gismo" Lappalainen , Raymond Ebanks ja JS16 , eli Jaakko Salovaara . Yhtye esiintyi edellisen kerran vuonna 2006.

Esikoisalbumilta lohkaistu Freestyler -single nousi aikanaan listaykköseksi yhdessätoista eri maassa ja oli vuonna 2000 Euroopan myydyin single. YouTubessa kappaleen musiikkivideota on katsottu tähän mennessä yli 128 miljoonaa kertaa.

Trio julkaisi uransa aikana yhteensä kolme albumia. In Stereo-esisoislevyä on myyty yli 800 000 kappaletta. Yhtyeen muita hittejä ovat muun muassa B-boys & Flygirls , (Crack It) Something Going On ja Uprocking Beats .

Solar Sound Festival järjestetään Seinäjoella 2.–3. elokuuta 2019.