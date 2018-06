Äidin kuolema tuo meksikonamerikkalaiset siskot takaisin kotiseudulleen – uutuussarja Vida on parasta katsottavaa pitkään aikaan

Vida.

Äidin kuolema tuo meksikonamerikkalaiset siskokset, Emman ja Lynin, takaisin kotiseudulleen Los Angelesiin.

Paluu vanhaan latinoyhteisöön nostaa monenlaisia tunteita ja muistoja pintaan. He joutuvat kohtaamaan taakseen jättämänsä asiat, joita muut eivät kuitenkaan ole unohtaneet.

Sukkela seilaaminen englannin ja espanjan välillä on ilo korvalle.

Tutunoloisesta asetelmasta tulee kiinnostava ja erikoinen, kun äidistä ja tyttäristä paljastuu vähitellen mielenkiintoisia ristiriitoja, jotka saavat katsojan pohtimaan. Hahmot ovat samastuttavia ja tapahtumissa on paljon liittymäkohtia ajankohtaisiin aiheisiin.

Katsojalle paljastetaan hahmoista enemmän kuin he toisilleen näyttävät – muun muassa kainostelemattomat seksikohtaukset.

Ihmissuhteita, seksuaalisuutta ja "miten minusta tuli minä" -teemaa käsitellään Vidassa todella kiinnostavasti ja raikkaasti. Menneisyyden kohtaaminen on sekä hahmoille että katsojalle terapeuttinen ja eheyttävä kokemus. C More