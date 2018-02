Yritykset seuraavat poliisin esimerkkiä: Turvallisuusalan firma on alkanut kokeilla haalarikameroiden käyttöä

Avarn Securitylla on ollut koekäytössä haalarikameroita muun muassa pääkaupunkiseudulla. Myös Securitas on harkinnut kameroita, mutta yhtiö on jäänyt odottamaan tarkempia linjauksia viranomaisilta.

Yksityisellä turvallisuusalalla on alettu testata haalarikameroiden käyttöä.

Tällä hetkellä haalarikamerakokeilu on käytössä ainakin Avarn Security -yhtiöllä. Avarn Securityn toimitusjohtaja Juha Murtopuro kertoo Lännen Medialle sähköpostitse, että kameroita on ollut käytössä muutamissa yhtiön kohteissa. Kameroita ovat helmikuussa LM:n tietojen mukaan kantaneet ainakin pääkaupunkiseudun lähijunissa kulkevat järjestyksenvalvojat.

Murtopuron mukaan laitteita käyttävät yhtiön työntekijät kytkevät kamerat erikseen päälle tilanteen vaatiessa, eli kamerat eivät kuvaa koko ajan.

Helsingin poliisi käyttänyt vuodesta 2015

Turvallisuusyrityksissä seurataan poliisin viitoittamaa esimerkkiä. Helsingin poliisilla on ollut haalarikameroita pilottikäytössä loppuvuodesta 2015.

Avarn ei myöskään ole ainoa yksityisen turvallisuusalan yrityksistä, joka on haalarikameroiden käyttöä kaavaillut. Securitaksen varatoimitusjohtaja Esa Oksanen kertoo LM:lle yhtiön harkinneen haalarikameroita.

Käyttöön niitä ei Securitaksessa ole otettu, koska yhtiö sai kameroiden käytöstä aikanaan kriittisen kannan Tietosuojavaltuutetun toimistosta. Securitas on Oksasen mukaan jäänyt odottamaan viranomaisilta selkeämpää linjausta.

–Asia vaatisi säädösten selkeyttä, Oksanen kertoo.

Vaikka kuvaaminen julkisella paikalla on sallittua, niin valvontatarkoituksessa kuvattujen videoiden säilyttämiseen sovelletaan henkilötietolakia.

LM ei keskiviikkona saanut tarkennusta siihen, onko Avarn pyytänyt kokeiluun kantaa tietosuojavaltuutetulta.

–Yhtiönä noudatamme sekä nykyisiä että tulevaa GDPR-säännöstöä [EU:n uutta tietosuoja-asetusta], Murtopuro vastaa lisäten, ettei yhtiössä ole säilytetty tallenteita.

Turvallisuusalan puheenjohtaja pitää hyödyllisenä

Turvallisuusalan ammattiliiton puheenjohtaja Arttu Korhonen arvioi, että haalarikameroiden käytöstä on hyötyä alan työntekijöille. Korhonen arvioi niille olevan tarvetta, ja hän myös uskoo, että alan yritykset hoitavat työntekijöiden perehdytyksen haalarikameroiden lainmukaiseen käyttöön.

–Uskon, että tällaisten apuvälineitten käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa, Korhonen toteaa.