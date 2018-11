Ympäristöministeriö: Suomessa voi lähivuosina asua jopa 6 000 puisessa kerrostaloasunnossa

Tällä hetkellä Suomeen on rakentumassa tai suunnitteilla 51 puukerrostalohanketta.

Puukerrostalojen rakentaminen on kasvanut viime vuodesta, kertoo ympäristöministeriön tilaama tuore selvitys.

Tällä hetkellä Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla 51 puukerrostalohanketta, joista osa on yksittäisiä puukerrostaloja ja osa kokonaisia puukerrostaloalueita.

Merkittäviä hankkeita ministeriön mukaan ovat rakenteilla olevat 14-kerroksinen puukerrostalo Joensuussa ja puukaupunki Linnanfältti Turkuun. Myös Vaasassa on parhaillaan käynnissä Wasa Innovation Centerin eli massiivipuurakententeisen innovaatiokeskuksen rakentaminen.

Muita varmoja puukerrostalohankkeita rakentuu tai on suunnitteilla Kirkkonummelle, Turun Pernoon, Nurmekseen, Nurmijärvelle, Rovaniemelle, Uuteenkaupunkiin ja Vesilahdelle.

Jos kaikki hankkeet toteutuvat, Suomeen on tulossa lähivuosina yli 6 000 puukerrostaloasuntoa. Luvussa eivät ole mukana kaksikerroksiset kerrostalot.

– On erittäin lupaavaa, että Suomessa on kymmeniä kokonaisia alueita, joihin on tulossa puukerrostaloja. Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tärkeää, jotta Suomen ilmastotavoitteet täyttyisivät, sanoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino ministeriön tiedotteessa.

Rakennustutkimus RTS:n kunnille aiemmin teettämän kyselyn mukaan puukerrostalojen määrän arvioidaan tuplaantuvan vuosina 2018-2020.