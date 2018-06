Yli 400 000 antennitaloudelta puuttuu valmius uuteen lähetystekniikkaan – varmista näin oma valmiutesi

Vuoden 2020 maaliskuun lopussa antenni-tv-verkon kanavat eivät enää näy, jos televisiossa tai digiboksissa ei ole DVB-T2-viritintä.

Uusi DVB-T2-lähetystekniikka mahdollistaa teräväpiirto- eli HD-lähetykset ja runsaamman kanavatarjonnan. Tekniikan uudistuminen tarkoittaa kuitenkin samalla sitä, että joidenkin kotitalouksien on hankittava uutta tv-tekniikkaa.

Nykyisen laitteiston toimivuudesta saa osviittaa osoitteessa www.toimiikotelkkarini2020.fi.

Viestintäviraston tuoreen selvityksen mukaan vain reilulla puolella niistä talouksista, jotka vastaanottavat tv-lähetyksiä pelkästään antenniverkon kautta, on DVB-T2-virittimellä varustettu tv tai digiboksi. Reilulta 400 000 antennitaloudelta puuttuu näin valmius uuteen lähetystekniikkaan.

–Onhan se suuri määrä, kun enää on alle kaksi vuotta aikaa siirtymään. Muissa tutkimuksissa on korostunut, että uusia laitteita ei ole erityisesti iäkkäimmillä ihmisillä, yksiasuvilla eläkeläisillä. Lisäksi uusia laitteita on vähemmän haja-asutusalueilla kuin taajamissa, kertoo projektipäällikkö Tiina Aaltonen Viestintävirastosta.

Hankinnoissa oltava tarkkana

Jotta tv-lähetyksiä voi katsoa muutoksen jälkeenkin antenniverkossa, tarvitaan televisio tai digiboksi, jossa on DVB-T2-viritin. Nykyistä televisiota ei kuitenkaan välttämättä tarvitse vaihtaa, vaan riittää, kun hankkii DVB-T2- virittimellä varustetun digiboksin.

–Varminta on hankkia Suomessa testattu Antenna Ready HD -laite. Testauksella varmistetaan muun muassa, että laite toimii kaikissa suomalaisissa antennitelevisioverkoissa ja että tekstitykset toimivat moitteettomasti, Aaltonen neuvoo.

Uuden laitteen hankkimisessa kannattaa olla tarkkana, sillä Viestintäviraston keväällä 2018 teettämän mystery shopping -tutkimuksen mukaan lähes kahdessa kolmasosassa tutkituista myymälöistä ei näkynyt lainkaan Antenna Ready HD -logoa televisioiden yhteydessä.

Digiboksien yhteydessä ja etenkin niiden pakkauslaatikoissa logo oli selvästi yleisempi.

Myyjillä on lakisääteinen velvollisuus auttaa hankinnassa.

–Myyjän on oma-aloitteisesti kerrottava laitteiden pääominaisuuksista. Laitteisiin liittyviä teknisiä ominaisuuksia ja vaikeita termejä on avattava myyntitilanteessa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, ohjeistaa lakimies Miina Ojajärvi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Antenniverkon maksu-tv-kanavat siirtyivät käyttämään pelkästään uutta lähetystekniikkaa jo viime vuoden toukokuussa. Niissä antennitalouksissa, joissa katsotaan maksu-tv-kanavia, on siis uusi tekniikka käytössä ja toimenpiteitä ei tarvita.