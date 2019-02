Yli 3 000 opiskelijan korkeakoulurakennus uhkaa sortua – evakuoinnin valmistelu käynnistettiin välittömästi Espoossa

Espoon kaupunki on määrännyt Leppävaaran 3 000 opiskelijan kampuksen suljettavaksi sortumisvaaran takia. Vakavien halkeamien syynä pitkä vauriohistoria. Rakennuksen evakuointi aloitetaan välittömästi oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Lännen Median tietojen mukaan Espoon kaupunki on määrännyt Leppävaaran ammattikorkeakoulun rakennuksen suljettavaksi mahdollisimman nopeasti sortumisvaaran takia. Suunnittelu väistötilojen hankkimisesta aloitettiin torstaina välittömästi, kun Espoon kaupunki sai tiedon rakennusta uhkaavasta vaarasta.

Oppilaille ja henkilökunnalle perjantaina annetun tiedotteen mukaan rakennuksen rakenteet ovat painuneet merkittävästi ja niissä on vakavia halkeamia. Rakennuksen omistaa Espoon kaupunki.

Leppävaaran kampuksella on noin 3 000 opiskelijaa ja 140 henkilökunnan jäsentä. Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu, ja Leppävaara on koulun yksi neljästä kampuksesta. Yhteensä Metropoliassa opiskelee yli 16 500 opiskelijaa.

Leppävaaran Metropoliassa järjestettiin perjantaina aamupäivällä info-tilaisuus kampuksen opiskelijoille ja henkilöstölle. Tilaisuudessa kerrottiin toimintojen käytännönjärjestelyistä.

Lännen Media ei ole toistaiseksi tavoittanut Metropolian tai Espoon kaupungin johtoa kommentoimaan asiaa.

Lännen Medialla on kuitenkin hallussaan oppilaitoksen tiedotteet opiskelijoille ja henkilökunnalle.

–Rakennuksen kantavien rakenteiden vauriohistoriasta on kaikilla kiinteistön omistajilla ollut tietoa jo vuodesta 2004 alkaen. Kohteesta on tehty kymmenen vuoden aikana useita kuntotutkimuksia ja seurattu siirtymä- ja painaumamittauksilla rakennuksen liikkeitä, kertoo yhdessä tiedotteessa Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

–Tähän mennessä saamamme tiedon mukaan, ja varmistaaksemme opiskelijoiden ja työntekijöiden turvallisuuden, haluamme rajoittaa rakennuksen käyttöä, ja hallitun tyhjentämisen suunnitelma on aloitettava heti, Lehtinen sanoo oppilaitoksen sisäisessä tiedotteessa.

