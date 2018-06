Ylen toimittajan kuuleminen MV-oikeudenkäynnissä siirtyi torstaille – kirjallisten todisteiden käsittely venyi

HELSINKI

Helsingin käräjäoikeus jatkaa torstaina MV:n tekijöihin kohdistuvien syytteiden käsittelyä. Käsittely venyi keskiviikkona pitkälle iltapäivään muun muassa kirjallisten todisteiden esittelyn takia, ja jutun asianomistajan, Ylen toimittajan Jessikka Aron kuuleminen siirtyi torstaille.

Silloin kuullaan myös syytteessä olevia Johan Bäckmania ja Ilja Janitskinia Aron asiassa.

Iltapäivän istunto-osuudessa puheenvuoron sai ensimmäisenä kuitenkin Ylen edustaja liittyen yhtiön vahingonkorvausvaatimuksiin. Edustaja kuvaili Aroon kohdistuneita toimia vihakampanjaksi, joiden tarkoituksena oli paitsi estää yksittäisen toimittajan työskentelyä myös Yleisradion uutistoimintaa.

Ylen näkee itsensä jutussa asianomistajana, sillä vihakampanja on kohdistettu Aroon ensisijaisesti Ylen työntekijänä ja toimittajana. Tästä esimerkkinä on se, että Aron nimeen on liitetty säännönmukaisesti Ylen nimi.

Ylelle on työnantajana aiheutunut taloudellista vahinkoa, sillä vihatoiminta on aiheuttanut toimittajalle poissaoloja ja yhtiölle selvittelykuluja. Yle vaatii juttuun liittyen reilua 9 000 euroa.

Järjestelyt ontuneet

Helsingin käräjäoikeuden järjestelyt Suomen tähän saakka merkittävimmän sananvapausoikeudenkäynnin osalta eivät ole onnistuneet. Tuomioistuimella oli tiedossa etukäteen, että käsittelyyn kohdistuva yhteiskunnallinen kiinnostus perinteisessä mediassa on laajaa – myös kansainvälisesti.

Lisäksi oikeudenkäyntiä vastustava MV-sivusto on rummuttanut usean viikon ajan kannattajilleen kehotuksia saapua seuraamaan oikeuskäsittelyä.

Laajasta yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta huolimatta tuomioistuin valitsi käsittelypaikaksi oikeussalin, jossa tilaa on yhteensä 12 yleisön jäsenelle. Yleisö tarkoittaa muun muassa asianosaisten omaisia, perinteisen median edustajia, valemedian edustajia ja MV-mielenosoitusväkeä.

Päätöksestä seurasi rynnäkkö salin ovella, jossa paikka yleisön penkeille irtosi kyynärpäätaktiikalla. Näin tapahtui heti aamulla ja uudestaan iltapäivällä, kun käsittely jatkui lounastauon jälkeen.

Lännen Median tietojen mukaan käräjäoikeuden sisällä on käyty useampia keskusteluja istunnon järjestelyistä oikeuden puheenjohtajan kanssa. Ehdotuksissa oli muun muassa salin vaihtaminen isompaan tai videoseurantamahdollisuuden järjestäminen yleisölle oikeussalin ulkopuoliseen tilaan.

Myös Lännen Media oli asiaan liittyen yhteydessä tiistaina Helsingin käräjäoikeuteen. Sali ei kuitenkaan vaihtunut.

Iltapäivän rynnäkössä saliin mahtui Lännen Median laskujen mukaan neljä perinteisen median edustajaa. Lännen Media seuraa oikeudenkäyntiä salista.

Juttua päivitetty ja otsikkoa muutettu kello 15.15.