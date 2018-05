Ylen selvitys: Huhtasaaren gradussa rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu – Huhtasaari Satakunnan Kansalle: "Tuntuu ajojahdilta"

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) pitää ajojahtina Svenska Ylen uutista, jonka mukaan aiemmin tiedettyä suurempi osa hänen gradustaan olisi plagioitu yhdestä lähteestä.

Huhtasaari sanoo Satakunnan Kansalle, ettei ole tutustunut uusiin syytöksiin syvällisemmin, mutta miettiii tässä vaiheessa jo oikeusturvaansa.

– Tuntuu tarkoituksenmukaiselta ajojahdilta, kun 15 vuotta gradua lähdetään syynäämään kolmannen kerran, Huhtasaari paheksuu.

Huhtasaari antoi edellisen gradukohun aikaan selvityksen Jyväskylän yliopistolle. Hän sanoo keskustelleensa prosessin aikana useiden graduohjaajien kanssa.

– He ovat sanoneet, että on hyvin tyypillistä, että huolimattomuusvirheitä löytyy. Emeritusprofessorihan sanoi, että työn autenttisuutta ei ole syytä epäillä. Graduni on niin sanotusti hyväksytty kaksi kertaa, Huhtasaari sanoo.

Kysymykseen, onko hän leikannut ja liimannut aineistoa graduunsa Huhtasaari vastaa, että hän on tehnyt kirjallisuuskatsauksensa pyrkien noudattamaan niitä ohjeita, joita hänelle silloin annettiin.

Ylen mukaan noin 30 prosenttia kopioitu toisen henkilön gradusta

Huhtasaaren pro gradu -työssä on rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu, kertoo Svenska Ylen tekemä selvitys. Huhtasaaren yliopistotutkinnon lopputyössä on Ylen mukaan huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin plagioitua tekstiä kuin Jyväskylän yliopiston tarkastuksessa tuli ilmi.

Presidentinvaaleissa ehdokkaana ollutta Huhtasaarta epäiltiin tammikuussa siitä, että hän on plagioinut osan pro gradu -työstään, joka valmistui vuonna 2003.

Jyväskylän yliopiston rehtori ei pitänyt rikettä erityisen vakavana, vaikka totesikin Huhtasaaren rikkoneen hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopisto teetti plagiointiepäilystä esiselvityksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Tuon selvityksen mukaan kopioidun tekstin määrä oli kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta.

Svenska Yle kertoo nyt, että noin 30 prosenttia Huhtasaaren gradusta on kopioitu yhdestä ainoasta lähteestä eli toisen henkilön vuonna 2001 valmistuneesta gradusta. Tätä työtä ei ole listattu Huhtasaaren gradun lähdeluetteloon.

Yliopisto ei toistaiseksi aloita uutta selvitystä

Svenska Ylen tiedot kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) gradusta eivät ainakaan toistaiseksi johda uuteen selvitykseen Jyväskylän yliopistossa. Yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen sanoo STT:lle, ettei yliopistoon ole saapunut uutta ilmoitusta plagiointiepäilystä.

– Jyväskylän yliopistoon ei ole saapunut mitään yksilöityä ilmoitusta uudesta epäilystä. Mikäli meille tällainen ilmoitus hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisepäilystä saapuisi, ja jos se alustavassa selvityksen mukaan muuttaisi tätä tilannetta aiemmasta merkittävästi, niin sitten meidän olisi harkittava uuden selvityksen käynnistämistä.

– Mutta toistaiseksi meille ei ole tällaista yhteydenottoa vielä saapunut, Anttilainen sanoi.

