Ylen mittaus: Perussuomalaisten kannatus puolueen historian korkein

HELSINKI

Oppositiossa istuvat perussuomalaiset on yhä Suomen suosituin puolue, selviää Ylen teettämästä kannatusmittauksesta. Puolueen kannatus on 24,3 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä Ylen mittauksessa. Se on Ylen mukaan puolueen historian paras lukema.

Myös toisiksi suosituimman puolueen kokoomuksen kannatus nousi. Puoluetta kannattaa 18,6 prosenttia, missä on 1,3 prosenttiyksikön nousu. Vihreitä kannattaa 13,9 prosenttia. Puolueen kannatus putosi hiukan. Pääministeripuolue SDP:n kannatus putosi 13,2 prosenttiin ja keskustan 10,6 prosenttiin. Hallituspuolueista ainoastaan vasemmistoliitto nosti kannatustaan, selviää mittauksesta. Puolueen kannatus on 8,4 prosenttia, mikä on puoli yksikköä enemmän kuin aikaisemmassa gallupissa. Ylen mukaan hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on 50 prosenttia. Mittauksen toteutti Taloustutkimus , joka haastatteli marras-joulukuussa noin kolmeatuhatta ihmistä. Heistä puoluekantansa kertoi hieman yli 2 000 vastaajaa. Haastattelut tehtiin 11.11.–3.12. Mittauksen virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.