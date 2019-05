Ylen gallup: Perussuomalaiset suosituin puolue, vihreät sai keskustan kiinni

HELSINKI

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut suosituimmaksi puolueeksi 18,8 prosentin kannatuksella. Nousua on vaalituloksesta 1,3 prosenttiyksikköä. Hallitusta kokoava SDP on toisena 17,8 prosentin kannatuksella, joka on samalla tasolla vaalituloksen kanssa.

Kolmantena on kokoomus 16,9 prosentilla. Neljännen sijan jakavat keskusta ja vihreät. Molempia kannatti 13,3 prosenttia vastaajista. Vihreät on mittauksen suurin nousija, sillä sen kannatus vahvistui 1,8 prosenttiyksiköllä. Vasemmistoliittoa kannatti kahdeksan prosenttia vastanneista, RKP:ta neljä prosenttia ja kristillisiä 3,7 prosenttia vastanneista. Kyselyssä uutena mukana oleva Liike Nyt sai 1,7 prosentin kannatuksen. Talou stutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan kyselyssä näkyy, että vaaleissa parhaiten menestyneet puolueet lisäävät yleensä kannatustaan ensimmäisissä vaalien jälkeisissä mittauksissa. Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn haastateltiin lähes 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin 15.4.–7.5. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

