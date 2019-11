Ylen gallup: Perussuomalaiset kasvatti jälleen johtoasemaansa, SDP valahti neljänneksi

HELSINKI

Perussuomalaiset on entistä vankemmin Suomen suosituin puolue, kertoo Ylen gallup. Jussi Halla-ahon johtaman oppositiopuolueen kannatus on noussut edellisestä kyselystä 2,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 23 prosenttia.

Kokoomus on kakkosena jo lähes kuuden prosenttiyksikön päässä 17,3 prosentissa. Vihreät menetti kannatustaan hieman, mutta se on noussut kolmanneksi ohi pääministeripuolue SDP:n, jonka kannatuksesta suli 1,7 prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus on nyt 14,2 ja SDP:n 13,9 prosenttia. SDP:n kannatus on ollut alamäessä keväästä lähtien. Vihreät nousi nyt ensi kertaa suosituimmaksi hallituspuolueeksi. Keskusta jatkaa viidennellä sijalla 12,9 prosentilla. Puolueen kannatuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Vasemmistoliitto on kuudentena 7,9 prosentin kannatuksella. RKP on 4,3 ja kristillisdemokraatit 3,2 prosentissa. Liike Nytin kannatus on 1,6 prosenttia. Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on 53,2 prosenttia. SDP:n suosio alimmillaan sitten vuoden 2014 SDP:n suosio on viimeksi ollut Ylen kyselyissä näin alhaalla heinäkuussa 2014, jolloin se oli 13,8 prosenttia. Nykyinen pääministeri Antti Rinne oli tuolloin juuri aloittanut puolueen puheenjohtajana. Perussuomalaiset puolestaan on tehnyt vuoden aikana hurjan hyppäyksen, sillä vain 11 kuukautta sitten puolueen kannatus oli 8,1 prosenttia. Nyt se on siis lähes kolminkertaistanut tuon lukeman. Kyselyn toteutti loka-marraskuussa Taloustutkimus, joka haastatteli yli 3 400 ihmistä. Virhemarginaali on 1,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.