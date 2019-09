Ylen gallup: Perussuomalaiset jatkaa suosituimpana puolueena, kannatus 20,6 prosenttia

Iltalehti: Ex-poikaystävä vangittu Somerolla kadonneen nuoren naisen taposta epäiltynä

Nuori mies on vangittu epäiltynä Somerolla kadonneen nuoren naisen taposta. Asiasta ensin uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan epäilty on iältään 24-vuotias. Iltalehden tietojen mukaan vangittu on kadonneen entinen poikaystävä. Lue lisää