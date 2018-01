Yleisö huusi ja hypähteli Niinistön valvojaisissa, kun ennakkoäänet tulivat

–Ei hajoiteta taloa, Sauli Niinistö tokaisi kannattajilleen Helsingin vaalivalvojaisissa.

Yleisö oli juuri puhjennut kovaan huutoon ja innokkaimmat hyppelivät paikoillaan, kun ennakkoäänet näyttivät Niinistölle yli 64 prosentin kannatusta.

Niinistö itse vielä toppuuteli kannattajiaan, mutta monet kokivat vaalin ratkenneen.

–Ei voi tietää, mitä tapahtuu. Voi tulla yllätyksiä vielä, Niinistö varoitteli.

–Ei tule yllätyksiä, mutistiin vastaukseksi monesta suusta Vanhalla Ylioppilastalolla.

Niinistö kiitteli niitä noin 17 000 ihmistä, jotka olivat mukana tekemässä hänen kampanjaansa.

–Tuli tuolla auton takapenkillä vilunväreitä, kun ajatteli teitä kaikkia. Siinäkin mielessä kampanja on ollut mukava, ettei ole tarvinnut ilkeillä kenellekään. On keskitytty asioihin, Niinistö pohti.

Niinistön vaalivalvojaisissa on paikalla monia kokoomuksen vaikuttajia, kuten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo, oikeusministeri Antti Häkkänen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä useita kansanedustajia.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah tuli seuraamaan puolueensa kannattaman kansanliikkeen ehdokkaan menestystä.

–Niinistön kannattajia on nyt löytynyt eri puolueista. Näyttää siltä että keskustan ja Sdp:n kannattajia on äänestänyt Niinistöä. Huhtasaari ja Haavisto ovat pitäneet aika hyvin omat takanaan, Essayah pohti Lännen Medialle.

Essayah pitää mahdollisena, että presidentinvaaleissa yleistyvät kansanliikkeiden ja valitsijayhdistysten ehdokkaat jatkossakin.

–Voi olla, että tämä tuo muutosta politiikkaan. Ainakin Niinistö on saanut tukea monista eri paikoista, Essayah sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo oli selvästi mielissään Niinistön tuloksesta ennakkoäänten perusteella.

–Odotin kovaa tulosta, mutta en näin kovaa. Suomalaiset uskovat Niinistön työhön, hän kertoi Lännen medialle.

Myös Orpo pitää mahdollisena, että kansalaiset etääntyvät puolueista, jos puolueet eivät pysty vakuuttamaan kansalaisia siitä, että ne ajavat kansan asiaa.

–Trendi on se, että puolueita haastetaan. Puolueiden on osattava elää ajassa, tavata ihmisiä ja hankkia kansalta luottamusta. Töitä on tehtävä sen eteen joka päivä, Orpo sanoi.