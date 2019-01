Yle: Kohuttu Fingerpori-sarjakuva julkaistiin toistamiseen – anteeksipyynnön mukaan "täysin asiaton"

Kaakon Viestinnän sanomalehdissä julkaistiin maanantaina Fingerpori-sarjakuva, joka poistettiin jo viime syksynä Helsingin Sanomien verkkosivulta sen kohua aiheuttaneen sisällön vuoksi, kertoo Yle.

Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka kuvaa lehtien nettisivuilla sarjakuvaa täysin asiattomaksi ja pyytää anteeksi sarjakuvan aiheuttamaa mielipahaa.

Fingerpori-sarjakuvan tekstin voi ymmärtää kahdella eri tavalla, joista toinen viittaa lapsiin sekaantumiseen.

Sarjakuva julkaistiin nyt Etelä-Saimaan, Kymen Sanomien, Kouvolan Sanomien, Länsi-Savon ja Itä-Savon printtilehdissä sekä verkkojulkaisuissa.

Kaakon Viestintä on yksi STT:n omistajista. Helsingin Sanomat on osa Sanomaa , joka on STT:n suurin omistaja.

